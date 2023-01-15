Yeğeninin sevgilisi için avukattan skandal hareket! 15 yıl hapsi istendi

Avukat kimliğini kullanarak böyle bir olaya cesaret eden ve suç olduğunu bilmesine rağmen risk alarak yasak bir eylemde bulunan şüpheli avukat Zeynep A'nın 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 10 yıldan az olmamak şartıyla hapsi talep edildi.

Ayrıca 'İnfaz kurumu ve tutukevine yasak eşya sokmak' suçundan da 5 yıla kadar hapsi istendi.

Şüpheli avukat önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.