Yeğeninin sevgilisi için avukattan skandal hareket! 15 yıl hapsi istendi
Avukat Zeynep A., yeğeninin tutuklu sevgilisine uyuşturucu temin etti. Skandal olay kamera kayıtları sayesinde ortaya çıkarken, genç avukatın uyuşturucu ticareti yapmaktan 10 yıl, cezaevine yasak madde sokmaktan da 5 yıla kadar hapsi istendi.
Avukat Zeynep yeğeninin aşkı için öyle bir şey yaptı ki: 15 yıl hapsi istendi. Duyanları şaşkına çeviren olay İstanbul'daki Maltepe Cezaevi'nde meydana geldi.
İddiaya göre avukat Zeynep A.'nın başı, ablasının kızının sevgilisi olan cezaevindeki hükümlü Adem Y.'nin uyuşturucu talebiyle yandı. Uyuşturucu madde bağımlısı Adem A, sevgilisinin teyzesi olan avukat Zeynep A.'dan kendisine uyuşturucu getirmesini isteyince genç avukat akılalmaz bir yönteme başvurdu.
Yeğeninin sevgilisi için harekete geçen Zeynep A, kimliğini kullanarak 2 Temmuz 2022 günü Maltepe Kapalı Cezaevi'ne giderek yanına aldığı uyuşturucu maddeleri cezaevine soktu.
Görüş alanındaki kameralardan habersiz olan avukat Zeynep A, uyuşturucu maddeleri hükümlü Adem Y'ye verdi. Kayıtların ortaya çıkması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve şüpheli avukat hakkında soruşturma başlatıldı.
Hazırlanan iddianamede, hükümlü Adem Y'nin ifadesine yer verildi. Genç avukattan cezaevine, kendisine uyuşturucu madde getirmesini istediğini ve Zeynep Y'nin de kabul ettiğini söylediği açıklandı.
Şüpheli avukatın savunmasında Adem Y'nin ablasının kızıyla sevgili olduğunu, Adem Y'nin arkadaşları tarafından ölümle tehdit edildiğini, bu nedenle pakette ne olduğunu bilmeden teklifi kabul ettiğini ve sonucunu öngöremediğini ifade ettiği kaydedildi.
Savcılık, cezaevindeki kamera kayıtlarını inceledi. Dosyaya giren uzman raporunda şüpheli avukat Zeynep A'nın uyuşturucu maddeleri 2 paket halinde cezaevine soktuğunun ve bu yöntemle yaklaşık 30 gram saf esrarı gizlice hükümlü Adem Y'ye verdiğini vurgulandı.
Şüpheli avukatın üzerine atılı suçu işlediğinin uzman raporuyla da sabitlendiği belirtildi.
Avukat kimliğini kullanarak böyle bir olaya cesaret eden ve suç olduğunu bilmesine rağmen risk alarak yasak bir eylemde bulunan şüpheli avukat Zeynep A'nın 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 10 yıldan az olmamak şartıyla hapsi talep edildi.
Ayrıca 'İnfaz kurumu ve tutukevine yasak eşya sokmak' suçundan da 5 yıla kadar hapsi istendi.
Şüpheli avukat önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
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