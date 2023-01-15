Türkiye’nin 10 lezzeti için AB’ye coğrafi işaret başvurusu! Bakan Mustafa Varank’tan flaş açıklama

TÜRKPATENT KOORDİNASYONUNDA TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

AB Tüzüğü gereği coğrafi işaret başvuruları, üretici grupları adına ulusal düzeyde tescili gerçekleştirilen kuruluşlar tarafından doğrudan yapılabildiği gibi TÜRKPATENT aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor. TÜRKPATENT daha önce üretici grupları tarafından yapılan başvurulara teknik destek sağlarken bu kez üretici gruplarıyla yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde gerekli tüm hazırlıkları tamamladı.

5 OCAK'TA TOPLU BAŞVURU

TÜRKPATENT, 2022 yılının son aylarında başvuru hazırlıklarını tamamladığı 10 coğrafi işaretli ürün için 5 Ocak'ta Avrupa Birliği Komisyonuna toplu olarak coğrafi işaret başvurusu yaptı. Bu 10 başvuruyla birlikte AB'de işlemleri devam eden başvuru sayısı 42'ye yükseldi.