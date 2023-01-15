Türkiye'nin 10 lezzeti için AB'ye coğrafi işaret başvurusu! Bakan Mustafa Varank'tan flaş açıklama
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun Türkiye’nin 10 lezzeti için Avrupa Birliği’ne coğrafi işaret başvurusu yapması hakkında konuştu. Uluslararası coğrafi işaret seferberliği başlattıklarını ifade eden Bakan Varank, "AB nezdinde coğrafi işaret sayısını 100’e çıkartacağız" dedi.
TÜRKPATENT, 10 coğrafi işaretli ürün için Avrupa Komisyonu'na tescil başvurusunda bulundu. Süreçlerin tamamlanmasıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bilinen ve sevilen 10 lezzet daha uluslararası tescil almış olacak.
İŞTE 10 LEZZET
Ayaş Domatesi
Bingöl Balı
Bursa Şeftalisi
Urla Sakız Enginarı
Başvurunun sonuçlanmasıyla beraber uluslararası düzeyde etkin koruma altına alınacaklar...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uluslararası coğrafi işaret seferberliği başlattıklarını ifade ederek, "AB nezdinde coğrafi işaret sayısını 100'e çıkartacağız" diye konuştu. Öte yandan Varank, Türkiye'de tescilli coğrafi işaret sayısının bin 300'ü aştığını kaydederek, "Artık bu ürünlerimizin uluslararası düzeyde tesciline ve tanıtımına odaklanmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
"ÜRÜNLERİN TİCARİ POTANSİYELLERİNİ DE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUYORUZ"
Varank, AB'de Türkiye adına tescilli 8 ürün bulunduğunu ve süreçleri devam eden Antakya Künefesi ile birlikte sayının 9'a çıkacağını söyleyerek, "Ülkemizin potansiyelini göz önünde bulundurduğumuzda bu rakamları hızlı bir şekilde arttırmamız gerekiyor" dedi.
AB'ye yapılacak başvurularda Türkiye'nin 7 bölgesinden de coğrafi işaretlerin yer almasına dikkat ettiklerini belirten Varank, "Bunun yanında ürünlerin ticari potansiyellerini de göz önünde bulunduruyoruz" diye konuştu.
TÜRKPATENT KOORDİNASYONUNDA TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
AB Tüzüğü gereği coğrafi işaret başvuruları, üretici grupları adına ulusal düzeyde tescili gerçekleştirilen kuruluşlar tarafından doğrudan yapılabildiği gibi TÜRKPATENT aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor. TÜRKPATENT daha önce üretici grupları tarafından yapılan başvurulara teknik destek sağlarken bu kez üretici gruplarıyla yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde gerekli tüm hazırlıkları tamamladı.
5 OCAK'TA TOPLU BAŞVURU
TÜRKPATENT, 2022 yılının son aylarında başvuru hazırlıklarını tamamladığı 10 coğrafi işaretli ürün için 5 Ocak'ta Avrupa Birliği Komisyonuna toplu olarak coğrafi işaret başvurusu yaptı. Bu 10 başvuruyla birlikte AB'de işlemleri devam eden başvuru sayısı 42'ye yükseldi.
8 ÜRÜN TESCİLLİ
Antep Baklavası, Aydın İnciri, Aydın Kestanesi, Bayramiç Beyazı, Giresun Tombul Fındığı, Malatya Kayısısı, Milas Zeytinyağı ve Taşköprü Sarımsağı daha önce AB'den tescil alan 8 ürün olarak ön plana çıktı.
AB RESMİ GAZETESİ'NDE YAYIMLANIYOR
AB Komisyonuna yapılan coğrafi işaret başvuruları gerekli değerlendirmelerin ardından Komisyonun başvuruyu uygun bulması durumunda AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanıyor. 3 aylık itiraz süresinin ardından coğrafi işaretler, AB nezdinde tescilleniyor. Başvuruların nitelikli hazırlanması ve AB tarafından talep edilen düzeltmelerin hızlı şekilde tamamlanması tescil sürecinin daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlıyor.
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