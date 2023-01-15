İzmir’den Bursa’ya gidiyordu! Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi demirletildi

İzmir'in Aliağa Limanı'ndan Bursa'nın Gemlik Limanı'na giden, 100 metre uzunluğunda ve 2 bin 926 groston ağırlığındaki Liberya bayraklı 'Chona' isimli kargo gemisi, boğaz geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü açıklarında makine arızası yaptı.