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İzmir'den Bursa'ya gidiyordu! Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.01.2023
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İzmir’den Bursa’ya gidiyordu! Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan, Liberya bayraklı kargo gemisi, römorkör eşliğinde Şevketiye bölgesine götürülüp, demirletildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi.

İzmir'in Aliağa Limanı'ndan Bursa'nın Gemlik Limanı'na giden, 100 metre uzunluğunda ve 2 bin 926 groston ağırlığındaki Liberya bayraklı 'Chona' isimli kargo gemisi, boğaz geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü açıklarında makine arızası yaptı.

Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi.

Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-15' römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Şevketiye demir bölgesine götürülüp, demirletildi.

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