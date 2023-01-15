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Sakarya'da feci kaza: Duran kamyona çarptı canından oldu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.01.2023
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Sakarya’da feci kaza: Duran kamyona çarptı canından oldu

Sakarya'ya bağlı Adapazarı ilçesinde yol kenarında duran kamyona arkadan çarpan aracın sürücüsü öldü, yanında bulunan çocuk ise yaralandı.

Kaza öğleden sonra, Adapazarı Dağdibi Mahallesi Kaynarca yolu üzerinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Cemal Biçer idaresindeki otomobil emniyet şeridinde duran kamyona arkadan çarptı.

BİRİ ÇOCUK 2 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Otomobil kamyonun kasasının altına girdi. Kazada, Cemal Biçer ve yanında bulunan 5 yaşındaki F.B., araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri ağır yaralanan 2 kişiyi araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cemal Biçer ve F.B. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cemal Biçer yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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