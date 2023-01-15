Sakarya’da feci kaza: Duran kamyona çarptı canından oldu

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri ağır yaralanan 2 kişiyi araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cemal Biçer ve F.B. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cemal Biçer yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.