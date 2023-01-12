Fatura cinayetine küfür indirimi! Kiracısını 13 TL için öldürmüştü

AVUKAT: TASARLAMA KASTI BULUNUYOR



Öldürülen Mevlüt Kapan'ın eşi Havvanur Kapan'ın avukatı Tarık Korkmaz, uygulanan haksız tahrik hükümlerinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Küfürle ilgili hiçbir ibare bulunmadığını belirten Korkmaz, şunları söyledi:



''Mahkeme, cinayetin su faturasıyla ilgili olduğunu üstü kapalı bir şekilde kabul etmiş bulunmakta. Dosyamızda sanığa küfredildiğiyle alakalı hiçbir ibare bulunmamasına rağmen 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereğince maktul Mevlüt Kapan'ın, sanık Hüseyin Mahir'e küfür ettiği kabulü bulunmakta. Bu kabul hukuka aykırı. Söylenildiği gibi büyüklükte küfrü kabul edersek eğer, o anda bir olayın çıkması gerekirdi. Tanık olarak dinlenilen Hüseyin Mahir'in annesinin küfürle alakalı bir şey bilmediğini söylemesine rağmen, mahkemenin bu kabulü, hukuka aykırıdır. Biz bu olayda 'haksız tahrik' hükümlerinin olmadığı kanaatindeyiz. Onun dışında ise tasarlama kastı bulunuyor. Çünkü bir gün boyunca bekliyor. Hüseyin Mahir'in, Mevlüt Kapan'a 'Aşağıya iner misin?' mesajı da dosyada bulunuyor. Bunların bulunmasına rağmen 'makul süre geçmedi' denilerek tasarlama kastından herhangi bir ceza vermiyor. Kasten adam öldürme suçlamasıyla ceza alıyor. Yine olmadığının altını çizerek haksız tahrik hükümleri uygulayarak 18 yıla düşürüyor. ''

Korkmaz, yerel mahkemenin verdiği karar için bir üst mahkemede olan istinaf mahkemesine başvuruda bulunacaklarını vurgulayarak, ''Biz vicdani olarak karar verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.