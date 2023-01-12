Soğuğu Sibirya ile yarışıyor! Ardahan sıcaklık rekoru kırdı: Dereceler eksi 25’i gördü

Son yılların en kurak kış mevsimini yaşayan Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor. Bölgede en soğuk yerleşim merkezi Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. İlçede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24,9 derece olarak ölçüldü. 2038 metre rakımıyla Doğu Anadolu'nun en yüksekte kurulu ilçelerinden biri olan Göle'de her tarafı kırağı kapladı. Göle'de soğukların bir süreden beri etkili olduğunu belirten Sinan Lalizaroğlu "Araçlar buz tuttu. Demir bu soğuğa dayanmazken insan nasıl dayansın. Allah hepimize yardım etsin" dedi.