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Denizli'de kar yağışının kalınlığı 1 metreyi buldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.01.2023
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Denizli’de kar yağışının kalınlığı 1 metreyi buldu

Denizli’de dün başlayan kar yağışı ile birlikte Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası bu yıl ilk kez beyaza bürünürken, her yıl binlerce turisti ağırlayan kayak merkezinde ise kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

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