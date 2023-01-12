Antalya’da yürek yakan olay! Kamera kayıtlarını izleyen polis ortaya çıkan detayla kahroldu
Antalya’da yerde hareketsiz yatan şahsı görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine 4 dakikada bölgeye giden sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamera görüntülerini izleyen polis, şahsın kendileri gelmeden 5 dakika öncesi hareketli olduğunu kamera kayıtlarından görünce üzüntü yaşadı. Üzerinden kimlik çıkmayan 40’lı yaşlardaki erkek şahıs, ölüm nedeni belirlenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Antalya'da yaşanan olay, Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi'ndeki Hesapçı Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, saat 08.34'te erkek bir şahsın yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından şahsı kontrol etmek için olay yerine 4 dakikada giden polis ekipleri, 40'lı yaşlardaki şahsın hareketsizliğinin devam etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, bölgeyi gören güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde ise kendileri olay yerine gelmeden hemen 1 dakika öncesi hareket ettiğini görünce üzüntü yaşadı.
YAĞMURDAN TENTE İLE KORUDULAR
Bölgedeki bir esnaf ise hayatını kaybeden kişiyi yağan yağmurdan korumak için işyerinin ön tentesini açtı. Yanında kıyafetleri ve şemsiyesi bulunan şahsın, dün öğle saatlerinde belirtilen bölgeye geldiği öğrenildi.
Üzerinden kimlik çıkmayan bimekan şahıs, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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