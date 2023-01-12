Antalya’da yürek yakan olay! Kamera kayıtlarını izleyen polis ortaya çıkan detayla kahroldu

Antalya'da yaşanan olay, Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi'ndeki Hesapçı Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, saat 08.34'te erkek bir şahsın yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından şahsı kontrol etmek için olay yerine 4 dakikada giden polis ekipleri, 40'lı yaşlardaki şahsın hareketsizliğinin devam etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.