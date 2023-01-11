11 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri JASAT 5 yıldır aranan firari hükümlüyü yakaladı! 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası var

JASAT 5 yıldır aranan firari hükümlüyü yakaladı! 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.01.2023
ABONE OL
JASAT 5 yıldır aranan firari hükümlüyü yakaladı! 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası var

Şırnak'ta uyuşturucu ticareti ve bulundurma cezalarından 12 yıl 6 ay hapis cezası olan firari hükümlü, 5 yıllık aramanın sonunda Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA