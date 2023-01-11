Adana’da vahşet! Eski kız arkadaşının sevgilisini 6 arkadaşıyla beraber öldürmüş

Adana'da yaşanan olay, 3 Ocak günü saat 21.00 sularında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Lise öğrencisi Mustafa K., aynı okulda öğrenim gören Mustafa Çöplü'yü aralarındaki kız arkadaş meselesini konuşmak için çocuk parkına çağırdı. Sınıf arkadaşı M.K. ile okul çıkışı parka giden Çöplü, burada Mustafa K. ve yanındaki Seçkin C., Mehmet K., Doğukan Y. , İsmail K., Fırat E. ve K.S. ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma sonrası Mustafa K. ve 6 arkadaşı Çöplü'yü darbedip, defalarca bıçakladı. Şüpheliler, kanlar içinde yere yığılan Çöplü'nün yarasına müdahale etmek isteyen arkadaşı M.K.'yı da dövüp bıçakladıktan sonra kaçtı.