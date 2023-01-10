NİŞASTA HELVASI TARİFİ | MasterChef final tatlısı nişasta helvası nasıl yapılır? Gerekli malzemeleri neler? Kum kum helva için püf noktaları

MasterChef final tatlılarından biri olan nişasta helvasına ülkemizde pek çok yörede rastlamak mümkün. Eskilerimizin "ak helva" ya da "akça helva" diye tabir ettiği bu lezzet kültürümüzün değerli tatları arasında yer alıyor. İşte damak çatlatan tadıyla nişasta helvası tarifi...