DiscoverEU SONUÇ TARİHİ: Ne zaman açıklanacak? DiscoverEU Programı nedir? Şartları ve kontenjan sayısı
DiscoverEU nedir sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Binlerce gence ücretsiz Avrupa bileti imkanı sunan DiscoverEU ile ilgili detaylar merak ediliyor. Öğrenim deneyimleri aracılığıyla Avrupa'yı keşfetmeyi sağlayan bir Erasmus+ programı olan DiscoverEU sonuçları ne zaman açıklanacak?
DiscoverEU sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merakla takip ediliyor. 11 Ekim ile 25 Ekim 2022 arasında başvurularını tamamlayan adaylar heyecanla sonuç tarihini bekliyorlar. DiscoverEU programı gençlere ücretsiz Avrupa seyahat imkanı sağlamaktadır. Peki DiscoverEU başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? DiscoverEU şartları neler? DiscoverEU kontenjan sayısı kaç?
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DiscoverEU başvuru sonuçları ve başvuru sayısına ilişkin henüz bir duyuru bulunmuyor. Öte yandan aynı program kapsamında gelecek yıl da gençlere 35 bin ücretsiz bilet verilecek.
DİSCOVEREU BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Her yıl gerçekleşen iki başvuru döneminden birinde başvuru yapılabiliyor ve seçilen her aday bir bilet almaya hak kazanıyor. İlk başvuru dönemi 11 Ekim ile 25 Ekim 2022 arasında oldu. Seçilen kişiler 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasında en fazla 30 gün boyunca seyahat edebilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Avrupa Birliği'nde veya İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye gibi Erasmus+ Programı kapsamındaki üçüncü ülkelerden birinde yaşayan 18 yaşındaki kişiler (1 Ocak 20024 ve 31 Aralık 2004 arasında veya bu tarihlerde doğmuş olanlar) başvurabiliyor.
DİSCOVEREU BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Seyahat kartı kazanabilmek için gençlerin,Avrupa Gençlik Portalına (European Youth Portal) başvurarak beş sınav sorusunu ve bir tamamlayıcı soruyu yanıtlamaları gerekiyor.
Avrupa Komisyonu'nun İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel şu açıklamayı yaptı:
"Bu yıl ikinci kez DiscoverEU, 35.000 gence kıtada seyahat etme, yeni kültürler keşfetme ve yeni dostluklar kurma yoluyla son derece keyifli bir deneyim yaşama imkânı sunacak. Sürdürülebilir seyahat yoluyla kültürel etkileşimlerin teşvik edilmesi bugün her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Tüm adaylara başarılar diliyorum."
Seçme testini başarıyla tamamlayan ve 1 Ocak 2004 - 31 Aralık 2004 tarihleri arasında doğmuş olan başvuru sahipleri, 1 Mart 2023 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasına yayılan seyahat döneminde, 30 güne kadar Avrupa'da seyahat edebilecek. Önümüzdeki senenin ilk yarısında 18 yaşına girecek olanlar Mart 2023 turunda başvuru yapabilecek.
TOPLAM 70 BİN SEYAHAT KARTI SUNULACAK!
Avrupa Gençlik Yılı çerçevesinde arttırılan bütçe sayesinde, bu yılki bu ikinci turla birlikte 2022 yılı için toplamda 70,000 seyahat kartı sunulacak. Kart alacak olanlar ayrıca, belirli ülkelerde toplu taşıma, kültür, konaklama, Yemek, spor ve diğer hizmetlerde 40,000'den fazla indirim imkânı sağlayacak olan bir indirim kartından da faydalanmaya devam edecek. Ayrıca katılımcılar, tüm Erasmus+ ülkelerinde bir ila üç günlük heyecan verici bir kültür programından oluşan ve 2022 yazında başlatılan DiscoverEU meet-ups inisiyatifinde de yer alabilecek.
DİSCOVEREU PROGRAMI NEDİR?
DiscoverEU, öğrenim deneyimleri aracılığıyla Avrupa'yı keşfetmeni sağlayan bir Erasmus+ programı eylemidir. (Adalarda veya uzak bölgelerde yaşayanların da katılabilmesini sağlamak için istisnalar olsa da) çoğunlukla trenle seyahat ederek Avrupa'nın çarpıcı manzaralarını ve sonsuz çeşitlilikteki şehir ve kasabalarını keşfedeceksin. Her yıl gerçekleşen iki başvuru döneminden birinde başvuru yapabilirsin. Seçilen her aday bir seyahat bileti almaya hak kazanır.
DiscoverEU, Avrupa Birliği'nde veya İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye gibi Erasmus+ Programı kapsamındaki üçüncü ülkelerden birinde yaşayan 18 yaşında bir genç olarak Avrupa'nın çeşitliliğini keşfetmeni, kültürel mirasını ve tarihini öğrenmeni ve kıtanın dört bir yanından insanlarla iletişim kurmanı sağlayacak bir seyahat deneyimine katılma fırsatı sunar. Dahası, DiscoverEU genç bir birey olarak kendi ayakların üzerinde durabilme, özgüven ve farklı kültürlere karşı hoşgörü gibi geleceğine değer katacak pek çok yaşam becerisi edinmeni sağlar.
2022 yılından itibaren, seçilen katılımcılara kültürel ziyaretler, öğrenim etkinlikleri, spor faaliyetleri, yerel ulaşım, konaklama, yemek vb. alanlarda indirimlerden yararlanmalarını sağlayacak bir DiscoverEU indirim kartı verilecek.
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