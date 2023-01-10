DiscoverEU SONUÇ TARİHİ: Ne zaman açıklanacak? DiscoverEU Programı nedir? Şartları ve kontenjan sayısı

TOPLAM 70 BİN SEYAHAT KARTI SUNULACAK!

Avrupa Gençlik Yılı çerçevesinde arttırılan bütçe sayesinde, bu yılki bu ikinci turla birlikte 2022 yılı için toplamda 70,000 seyahat kartı sunulacak. Kart alacak olanlar ayrıca, belirli ülkelerde toplu taşıma, kültür, konaklama, Yemek, spor ve diğer hizmetlerde 40,000'den fazla indirim imkânı sağlayacak olan bir indirim kartından da faydalanmaya devam edecek. Ayrıca katılımcılar, tüm Erasmus+ ülkelerinde bir ila üç günlük heyecan verici bir kültür programından oluşan ve 2022 yazında başlatılan DiscoverEU meet-ups inisiyatifinde de yer alabilecek.