Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kar ve sağanak geliyor ❄ Hangi ilde kar hangi ilde yağmur yağacak? ⛈ İstanbul için saat verildi
Son 52 yılın en sıcak kış mevsimini geçiren Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya. Ocak ayında olmamıza rağmen güneş kendisini gösterirken, Meteoroloji'den bazı illere sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Doğu ve Karadeniz'de kar yağışı etkili olurken, Batı'da yaşayan vatandaşlar kara hasret kaldı ve "kar ne zaman yağacak?" sorularına yanıt arıyor.
Ocak ayına gelmemize rağmen Türkiye'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, beklenen yağışların henüz görülmemesiyle gözler ileri tarihlere çevrildi. Uzmanlar, soğuk havaların Ocak ayının 15'inden sonra İstanbul ve bazı bölgelerde etkisini gösterebileceğini düşünüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaşırken, birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.
METEOROLOJİ'DEN 41 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporlarına göre; 9 - 14 Ocak tarihleri arasında 41 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Kar yağışı beklenen iller şunlar:
"Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat."
METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ; Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile İzmir'in doğusu ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Muğla il genelinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2), iç ve doğu kesimlerinde zaman zaman şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
FIRTINA UYARISI : Rüzgarın ; Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Kıyı Ege'de (Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla) kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) ve zaman zaman tam fırtına (90-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için öğle saatlerinde sağanak yağış uyarısında bulundu.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? TARİH VERİLDİ
Türkiye'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Beklenen yağışların henüz görülmemesiyle gözler ileri tarihlere çevrildi. Uzmanlar, soğuk havaların Ocak ayının 15'inden sonra İstanbul ve bazı bölgelerde etkisini gösterebileceğini düşünüyor.
Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Beklenen soğuk havaların ülke genelinde henüz görülmemesiyle gözler ileri tarihlere çevrildi. Uzmanlar Aralık ve Ocak ayının ilk haftasında mevsim normallerinin üzerinde seyreden soğuk havaların, Ocak ayı ortalarında etkisini artıracağını düşünüyor.
Ocak ayının 15'inden sonra İstanbul ve bazı bölgelerde soğuk havaların etkili olabileceğini aktaran uzmanlar, 'kara kış' diye tabir edilen soğukların henüz görünürde olmadığını söyledi. Uzmanlar, ayın ortalarından sonra Marmara, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışının görülmesini beklediklerini kaydetti.
İklim değişikliği de küresel sorunlar listesinde yer alırken, buna bağlı olarak mevsim normallerinin dışında hava olayları da yaşanmaya devam ediyor. Ani ve anormal yağışlar, aşırı sıcaklıklar tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkiliyor. Türkiye, sonbahar mevsiminde hemen hemen hiç yağış almadı. Kış mevsiminin ilk aylarında da kurak bir soğuk etkisini sürdürdü. Öte yandan Avrupa'da da mevsim normallerinin üzerinde bir hava sıcaklığı devam ediyor. Polonya, Danimarka ve Çekya'nın da olduğu 8 ülkede en sıcak Ocak ayının yaşandığı açıklanmıştı.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU YAYINLANDI
Yurda giriş yapan soğuk hava dalgasının 5 gün etkili olması beklenirken, Meteoroloji 5 günlük raporu yayınladı. 5 günlük raporda yağışların etkili olacağı belirtildi.
13 OCAK CUMA
14 OCAK CUMARTESİ
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, batı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar il genelinde çok kuvvetli, doğu ve iç kesimlerinde yer yer şiddetli
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Batı Torosların yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı , yağışlar yerel kuvvetli
ISPARTA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bolu'nun kuzey ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 8°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 13°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 10°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 12°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AĞRI °C, 2°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 2°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Az bulutlu
VAN °C, 1°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 7°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Az bulutlu
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