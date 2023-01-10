Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kar ve sağanak geliyor ❄ Hangi ilde kar hangi ilde yağmur yağacak? ⛈ İstanbul için saat verildi

METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ; Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile İzmir'in doğusu ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Muğla il genelinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2), iç ve doğu kesimlerinde zaman zaman şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

FIRTINA UYARISI : Rüzgarın ; Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Kıyı Ege'de (Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla) kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) ve zaman zaman tam fırtına (90-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için öğle saatlerinde sağanak yağış uyarısında bulundu.