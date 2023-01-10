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Denizli'de feci kaza: İşçi servisi devrildi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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Denizli’de feci kaza: İşçi servisi devrildi!

Son dakika haberleri... Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir fabrikaya işçi götüren servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Yaralanan 15 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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