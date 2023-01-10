Darp raporu almak için geldi hemşirelere saldırdı! İfadesi pes dedirtti





"KENDİMİ TUTAMADIM"

Melisa Ç.'nin ifadesinde, "Rapor almak için hastaneye gitmiştim. Doktor tahliller için kan aldırmam gerektiğini belirtti. Ben de odadan çıkarak kan vermek için hemşirelerin yanına gittim. Sedyeye oturduğumda hemşire bana emir vererek konuştu. İlk başta sakin kalmaya çalıştım. Lakin aynı şekilde konuşmaya devam edince ben de kendimi tutamadım" dediği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN