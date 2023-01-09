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Ünlü müzisyen Hakan Yelbiz hayatını kaybetti! Otomobille şarampole yuvarlandı! İşte kaza yerinden görüntüler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2023
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Ünlü müzisyen Hakan Yelbiz hayatını kaybetti! Otomobille şarampole yuvarlandı! İşte kaza yerinden görüntüler...

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ünlü müzisyen Hakan Yelbiz hayatını kaybederken araçta bulunan Sabine Ayper Yelbiz de yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Hakan Yelbiz’in cansız bedeni güvenlik güçleri tarafından yapılan olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. İşte detaylar...

Muğla'nın Milas ilçesinde müzisyen Hakan Yelbiz'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yelbiz yaşamını yitirdi, araçta bulunan Sabine Ayper Yelbiz de yaralandı.

Hak

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, saat 13.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Söke karayolunda meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan müzisyen Hakan Yelbiz yönetimindeki 35 BFR 639 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Metrelerce savrulan otomobil dere yatağında ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SIKIŞAN YOLCULAR EKİPLERCE ÇIKARTILDI

Araçta sıkışan Yelbiz ve yolcu konumundaki Sabine Ayper Yelbiz itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

MÜZİSYEN YELBİZ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde müzisyen Yelbiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı Sabine Ayper Yelbiz ise müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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