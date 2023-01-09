Ünlü müzisyen Hakan Yelbiz hayatını kaybetti! Otomobille şarampole yuvarlandı! İşte kaza yerinden görüntüler...

MÜZİSYEN YELBİZ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde müzisyen Yelbiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı Sabine Ayper Yelbiz ise müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.