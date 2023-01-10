Vefat eden yazar Yaşar Kaplan son yolculuğuna uğurlandı | Yaşar Kaplan kimdir?

İslamcı edebiyatın 1980'li yıllardaki ünlü isimlerinden olan Yaşar Kaplan, hikaye, deneme ve eleştiri yazılarını kendi adı ve müstear imzalarla Edebiyat, kurucusu olduğu Aylık Dergi ve Meydan dergilerinde yayımladı.

Yönettiği Aylık Dergi'de aktüel konulara getirdiği yaklaşımlarla hikayeciliğinin yanı sıra deneme ve eleştirileriyle de ilgi topladı.