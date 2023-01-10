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Vefat eden yazar Yaşar Kaplan son yolculuğuna uğurlandı | Yaşar Kaplan kimdir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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Vefat eden yazar Yaşar Kaplan son yolculuğuna uğurlandı | Yaşar Kaplan kimdir?

Almanya'da vefat eden fikir adamı, yazar ve tercüman Yaşar Kaplan'ın cenazesi toprağa verildi. Ankara'daki Hacı Bayram Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı. Peki, Yaşar Kaplan kimdir? Hangi eserlere imzasını attı? Detaylar haberimizde...

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören ve 7 Ocak'ta Almanya'da vefat eden Kaplan için Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Vefat eden yazar Yaşar Kaplan son yolculuğuna uğurlandı | Yaşar Kaplan kimdir?

Cenaze törenine Kaplan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Valisi Vasip Şahin, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Birol Aydın ve Kaplan'ın yakınları katıldı.

Vefat eden yazar Yaşar Kaplan son yolculuğuna uğurlandı | Yaşar Kaplan kimdir?

Kaplan'ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen kıldırdı.

Vefat eden yazar Yaşar Kaplan son yolculuğuna uğurlandı | Yaşar Kaplan kimdir?

Kaplan'ın cenazesi, törenin ardından Taceddin Dergahı'na defnedildi.

Vefat eden yazar Yaşar Kaplan son yolculuğuna uğurlandı | Yaşar Kaplan kimdir?

YAŞAR KAPLAN KİMDİR?

Niğde'de 1952'de dünyaya gelen Kaplan, ilköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini Kayseri İmam Hatip Lisesi'nde tamamlandı.

Vefat eden yazar Yaşar Kaplan son yolculuğuna uğurlandı | Yaşar Kaplan kimdir?

Ardından İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Dili ve Edebiyatı Tarihi bölümlerinde yükseköğrenim gördü.

Vefat eden yazar Yaşar Kaplan son yolculuğuna uğurlandı | Yaşar Kaplan kimdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, İller Bankası, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Mila Haber Ajansında yazı işleri müdürlüğü ve Devlet Planlama Teşkilatında tercümanlık görevlerinde bulunan Kaplan, dört ayrı eserinden dolayı yargılandı.

Vefat eden yazar Yaşar Kaplan son yolculuğuna uğurlandı | Yaşar Kaplan kimdir?

Demokrasi Risalesi adlı deneme kitabı nedeniyle 3 yıla yakın cezaevinde kaldı.

Kaplan, cezaevinden çıktıktan sonra 2001 yılında Almanya'ya gidene kadar Akit gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Vefat eden yazar Yaşar Kaplan son yolculuğuna uğurlandı | Yaşar Kaplan kimdir?

İslamcı edebiyatın 1980'li yıllardaki ünlü isimlerinden olan Yaşar Kaplan, hikaye, deneme ve eleştiri yazılarını kendi adı ve müstear imzalarla Edebiyat, kurucusu olduğu Aylık Dergi ve Meydan dergilerinde yayımladı.

Yönettiği Aylık Dergi'de aktüel konulara getirdiği yaklaşımlarla hikayeciliğinin yanı sıra deneme ve eleştirileriyle de ilgi topladı.

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