Van’da kar yağışı şehri ele geçirdi! Uçaklar rötar yaptı 56 yerleşim yerinin yollar kapandı

Kent genelinde kar nedeniyle 34 mahalle ile 22 mezra olmak üzere toplam 56 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Bölge genelinde havanın çok bulutlu; Van, Bitlis ve Hakkari'de aralıklı kar yağışı olmasının tahmin edildiğini ifade eden Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi konusunda uyarılarını yenilediler.