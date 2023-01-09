Riva Deresi’ndeki kirlilik yine suyun rengini değiştirdi! Şikayetler arttı | Bakanlık harekete geçti

"ÇİRKİN BİR GÖRÜNÜMLE KARŞILAŞTIK"



Riva Deresi kıyısına sık sık piknik yapmak için geldiğini belirten Aziz Şirin, "Her hafta geliriz ancak, bu kez çirkin bir görünümle karşılaştık. Şu anda suda simsiyah bir görünüm ve renk var, koyu bir yapısı var, kirli gözüküyor. Buralara bazı insanlar çöp de atıyorlar, gördüğümüzde uyarıyoruz" dedi. Dere kenarına pikniğe gelen Gökhan Şahin ise, "Buraya gelenlerden bazıları çöp ve atıklarını burada bırakıp gidiyor. İnsanların da duyarlı olması gerekiyor. Çok güzel bir yer, bu hale gelmesi iyi bir şey değil. Biraz koku da var, siyah gibi bir renk oluşmuş" diye konuştu.