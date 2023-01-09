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Van'da eğitime kar engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2023
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Van’da eğitime kar engeli

Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

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