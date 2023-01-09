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Balıkesir’de şüpheli ölüm! Denizden kadın cesedi çıktı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 09.01.2023 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
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Balıkesir’de şüpheli ölüm! Denizden kadın cesedi çıktı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu. Cesedin Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Nuray Kayar’a ait olduğu tespit edildi.

Marmara Denizi'nde hareketsiz bir kişinin olduğu bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi.

Cesedin Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Nuray Kayar'a ait olduğu tespit edildi.

Kayar'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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