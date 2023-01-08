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TÜİK verilerine göre Türkiye'de BM tanımında 0-17 yaş grubu olarak belirtilen çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı hangi yılda daha fazladır?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2023 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
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TÜİK verilerine göre Türkiye’de BM tanımında 0-17 yaş grubu olarak belirtilen çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı hangi yılda daha fazladır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 30 Ekim Pazar günü sorulan "TÜİK verilerine göre Türkiye'de BM tanımında 0-17 yaş grubu olarak belirtilen çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı hangi yılda daha fazladır?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...

"TÜİK verilerine göre Türkiye'de BM tanımında 0-17 yaş grubu olarak belirtilen çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı hangi yılda daha fazladır?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki 08 Ocak 2023 tarihinde "TÜİK verilerine göre Türkiye'de BM tanımında 0-17 yaş grubu olarak belirtilen çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı hangi yılda daha fazladır?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?

SORU: TÜİK verilerine göre Türkiye'de BM tanımında 0-17 yaş grubu olarak belirtilen çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı hangi yılda daha fazladır?

A: 2018

B: 2019

C: 2020

D: 2021

CEVAP: A

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