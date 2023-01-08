"TÜİK verilerine göre Türkiye'de BM tanımında 0-17 yaş grubu olarak belirtilen çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı hangi yılda daha fazladır?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki 08 Ocak 2023 tarihinde "TÜİK verilerine göre Türkiye'de BM tanımında 0-17 yaş grubu olarak belirtilen çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı hangi yılda daha fazladır?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?