Bursa’da akılalmaz olay! Her şey seyir halindeyken başladı...

Tarafların ve otomobilin çarptığı evin sahibinin şikayetçi olmadığını söyleyen Emek Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Naci Özbay, "İki akraba genç otomobilin içerisinde kavga ediyorlar. Hasırcı Sokak'ta bunlar dışarı çıkıyorlar, araba boşta kalıyor. Dışarıda kavga yaparken duvara vuruyor. Kazadan sonra o gencin ağabeyi geliyor, 'Tamam ben zararınız neyse ödeyeceğim' diyor. Ama iddiaya göre gençlerin aşırı alkollü olduğu söyleniyor. Olay bundan ibaret. Sadece evde ufak bir hasar oluştu. Onu da zaten telafi edeceklermiş. Mahallenin gençleri. Ev sahibi de şikayetçi olmayacakmış zararı karşılanacağı için" dedi.

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