İstanbul’da taksici cinayetinde flaş gelişme! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Taksi şoförü karakola giderken aniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak Altun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taksi ise emniyet otoparkına çekildi. Öldürülen taksi şoförünün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.