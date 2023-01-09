09 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da taksici cinayetinde flaş gelişme! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’da taksici cinayetinde flaş gelişme! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2023 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
ABONE OL
İstanbul’da taksici cinayetinde flaş gelişme! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’da takside kendi aralarında kavga eden 3 yolcu, daha sonra taksiciye saldırdı. Alkollü yolcuların darbettiği 52 yaşındaki taksici Aydın Altun, hastanede hayatını kaybetti. 3 şüpheli gözaltına alınırken, olay anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Aldığı darbeler sonucu hayatını kaybeden Altun’un cenazesinin ise bugün toprağa verileceği öğrenildi.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Çapa semtinde yaşanan olay, dün saat 05.00 sularında meydana geldi. 51 yaşındaki Aydın Altun isimli taksi şoförü, sürücüsü olduğu araca Taksim istikametinden 3 müşteri aldı.

Bir süre sonra taksideki 2 yolcu, diğer yolcuyu darp etmeye başladı. Bunun üzerine taksi şoförü Aydın Altun, taksisinde kavga edilmesini istemediğini dile getirerek müşterilerden araçtan inmelerini söyledi.

Taksiyi Çapa'da durduran Aydın Altun, 3 müşteri tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak darp edildi. Yaralanan taksi şoförü, olay yerine polis çağırdı. Polis ekipleri, darp edilen taksi şoförünü ve 3 kişiyi karakola götürdü.

Taksi şoförü karakola giderken aniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak Altun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taksi ise emniyet otoparkına çekildi. Öldürülen taksi şoförünün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Konuyla ilgili çalışmalarına devam eden polis ekipleri, şüpheliler M.A., F.G. ve E.N.G.'yi gözaltına aldı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan taksicinin aracı durdurup polis çağırdığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA