2023 Kimlik yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? Kimlik yenileme, değiştirme randevusu nasıl alınır?

Kimlik yenileme ücreti ne kadar, randevu nasıl alınır? sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Kimlik yenileme için son yıla girilirken, gerekli belgeler ve randevular merak konusu oldu. İçişçleri Bakanı Süleyman Soylu, 2023 yılından itibaren bankalarda eski kimlikle işlem yapılamayacağını ve yeni kimliğin zorunlu olacağını ifade etti. Peki, Kimlik yenileme son tarih ne zaman? Kimlik yenileme değiştirme ücreti ne kadar? İşte, randevular hakkında merak edilenler...

KİMLİK YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Nüfus cüzdanlarının TC kimlik kartları ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenen son tarih 31 Aralık 2023 olarak açıklanmıştı.

Kimlik kartının geçerlilik süresi 10 yıldır. Süre bitiminde kart sahibinin tekrar başvurması gerekmektedir. Kimlik kartlarının üzerinde geçerlilik tarihi yer almaktadır.