2023 Kimlik yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? Kimlik yenileme, değiştirme randevusu nasıl alınır?
2023 yılına girilmesiyle birlikte kimliklerin değiştirilmesi ile ilgili belirlenen son tarih 31 Aralık 2023 olarak açıklanmıştı. Kimlik yenileme için son yıla girilirken, gerekli belgeler ve randevular merak konusu oldu. Peki, kimlik yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? Kimlik yenileme ve değiştirme randevusu nasıl alınır? İşte, kimlik yenileme için gerekli belgeler...
Kimlik yenileme ücreti ne kadar, randevu nasıl alınır? sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Kimlik yenileme için son yıla girilirken, gerekli belgeler ve randevular merak konusu oldu. İçişçleri Bakanı Süleyman Soylu, 2023 yılından itibaren bankalarda eski kimlikle işlem yapılamayacağını ve yeni kimliğin zorunlu olacağını ifade etti. Peki, Kimlik yenileme son tarih ne zaman? Kimlik yenileme değiştirme ücreti ne kadar? İşte, randevular hakkında merak edilenler...
KİMLİK YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?
Nüfus cüzdanlarının TC kimlik kartları ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenen son tarih 31 Aralık 2023 olarak açıklanmıştı.
Kimlik kartının geçerlilik süresi 10 yıldır. Süre bitiminde kart sahibinin tekrar başvurması gerekmektedir. Kimlik kartlarının üzerinde geçerlilik tarihi yer almaktadır.
KİMLİK YENİLEME NASIL YAPILIR, BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 çağrı merkezinden T.C. kimlik kartı başvurusu için randevu alınır.
Daha sonra gerekli evraklar tamamlanıp ve başvuru ücretinin de yatırılması gerekiyor.
2023 KİMLİK YENİLEME ÜCRETLERİ
Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 83,00 TL
Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 83,00 TL
Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli 83,00 TL
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli 166,00 TL
KİMLİK YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.
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