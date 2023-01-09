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Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü! Ölüm nedenleri belli değil! Olayı aydınlatacak kişi ise hastanede...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2023 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
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Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü! Ölüm nedenleri belli değil! Olayı aydınlatacak kişi ise hastanede...

Türkiye, Kartal'da 2 kadının ölü bulunması olayını konuşuyor. Kadınların ölüm nedenleri henüz açıklanmazken hastaneye kaldırılan yaralı erkek, bu sır ölümlerin aydınlatmada kilit rol oynuyor.

Kartal Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede iki kadının cansız bedeni bulundu.

Kadınların üniversite öğrencisi olduğu öne sürülürken yanındaki yaralı bir erkek ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken kadınların ölüm nedenleri henüz açıklanmadı.

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