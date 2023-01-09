Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısı için yarın fırtına ve şiddetli rüzgar uyarısında bulunurken, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında salı günü yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü, fırtına nedeniyle iptal edildi.
EGE BÖLGESİ İLE MARMARA'NIN GÜNEY VE BATISI İÇİN FIRTINA UYARISI
Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla'da yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.
Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısında beklenen rüzgar, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına, Kıyı Ege'de ise kuvvetli fırtına ve zaman zaman tam fırtına şeklinde esecek.
Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.
DENİZLER İÇİN DE UYARI
Marmara'da ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 5 ile 7 kuvvetinde, batısında ise 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ege Denizi'nde ise yarın sabah saatlerinden itibaren, yer yer 9 kuvvetinde beklenen kuvvetli fırtına, çarşamba günü öğle saatlerinde özellikle güneyinde etkisini kaybedecek.
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