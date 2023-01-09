Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferlerine fırtına engeli

EGE BÖLGESİ İLE MARMARA'NIN GÜNEY VE BATISI İÇİN FIRTINA UYARISI

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla'da yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısında beklenen rüzgar, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına, Kıyı Ege'de ise kuvvetli fırtına ve zaman zaman tam fırtına şeklinde esecek.

Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.