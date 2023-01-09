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Arnavutköy’de 10 bin metrekarelik fabrika kül oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2023
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Arnavutköy’de 10 bin metrekarelik fabrika kül oldu

Son dakika haberine göre Arnavutköy’de yaklaşık 10 bin metrekarelik alana kurulu olan kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrika itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

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