4.5 milyonluk vurgunda yakayı ele verdi! 19 yıllık firar bankada sona erdi
İstanbul'da 2003 yılında özel bir bankanın Esenyurt ve Bayrampaşa şubelerinde müdür olan Elbeyi Alemdağ, 4.5 milyon dolarlık vurgun yaptı. Sahte kimlik kullanıp sürekli kılık değiştirenf irari bankacı, emekli maaşı çekmek için gittiği bankada yakalandı.
İstanbul'da 2003 yılında özel bir bankanın Esenyurt ve Bayrampaşa şubelerinde müdürlük yapan Elbeyi Alemdağ ilgili ve güven veren tavırlarıyla gönlünü kazandığı müşterilerinin hepsini tek tek dolandırmıştı. İddiaya göre bankaya para yatırmak isteyen müşterilere kağıt imzalattığı sırada araya boş dekontlar koyup onları da imzalatıyor.
Müşterilerin hesabına geçen parayı kısa bir süre sonra çekiyordu. Alemdağ bu yöntemle tam 39 müşterisini 4.5 milyon dolar ve 500 bin sterlin dolandırmıştı. İngiltere'de yaşayan bir gurbetçinin parasını çekmek için gittiğinde hesabının boş olduğunu görünce oyunu ortaya çıkan dolandırıcı müdür o gün hesabına geçirdiği paralarla sırra kadem basmıştı.
EMEKLİ AYLIĞINI ÇEKERKEN YAKALANDI
O günden bu tarafa aranan binbir surat dolandırıcı Elbeyi Alemdağ hem çalıştığı bankayı mağdur etmiş hem de 39 kişiden milyonlarca dolar almıştı. Aradan geçen yıllara rağmen şüphelini yakalanamaması üzerine ekipler yeniden bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece'de bulunan bankaya emekli aylığını çekmeye gittiği öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan şüpheli önce sağlık kontrolünden geçirildi ardından da Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
O dönem çıkan haberlerde de birçok kez yer alan olayda binbir surat dolandırıcı aranıyor başlığı ile duyurulan dolandırıcının sık sık yüz şeklini değiştirdiği öne sürülmüştü. Yine o yıllarda bankanın, dolandırılan mevduat sahiplerine ödeme yapmayacağını duyurması üzerine 39 mağdur genel müdür ve yardımcılarını savcılığa şikayet etmişti. Cumhuriyet Savcılığı'na yapılan suç duyurusuyla ortaya çıkan dolandırıcılık olayı ise iddiaya göre şöyle yaşanmıştı.
BANKA MÜDÜRÜ
Elbeyi Alemdağ, bankada çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Esenyurt Şubesi Müdür Yardımcısı oldu. Hızla terfi eden Alemdağ, Bayrampaşa Şubesi Müdürü olarak atandı. Tanıyanların son derece kibar bulduğu, odasındaki plaket ve beratlarla göz dolduran Alemdağ, güven verdiği müşterilerinin işlemleriyle bizzat ilgilendi.
Aralarında eşinin akrabalarının da bulunduğu, çoğu yurtdışında yaşayan müşterilerinin bazılarına yüksek faiz vaat eden, bir kısmını yatırım fonlarına yönlendiren Alemdağ, iddiaya göre ilk açığını İngiltere'de yaşayan bir gurbetçinin, acil paraya ihtiyacı olduğunu belirterek Alemdağ'ın yanına gitmesiyle verdi.
PARALARI ALIP KAÇTI
Paranın vadesinin 3 gün sonra dolacağını söylemesine rağmen müşterisini ikna edemeyen Alemdağ, aynı gün öğleden sonraya randevu verdi. Öğleden sonra bankaya giden mağdur gurbetçi hesabını bulamazken, Alemdağ'dan o saatten itibaren bir daha Haber alınamadı.
Alemdağ'a, 1997 yılında öğretmenlikten emekli olunca aldığı 20 bin Alman markı tutan ikramiyesini kaptıran başka bir mağdur ise, parayı yatırırken müdürün işlem için önüne çok sayıda evrak koyduğunu belirterek başına gelenleri, 'Şaka bile yaptım. 'Süleyman Demirel'in önüne konsa bu kadar evrak 5 yıl daha Cumhurbaşkanı olmak ister' dedim.
EVRAKLARIN ARASINA BOŞ DEKONT YERLEŞTİRMİŞ
Meğer daha parayı yatırırken evrakların arasına boş dekontlar koymuş, o dekontlarla benim parayı çekmiş. Ağabeyim vadeli hesaba para yatırmıştı. Onun parasını hemen 3 gün sonra çekmiş. Bazı mağdurların paralarını yatırdığı gün çekmiş. Bazılarının yurtdışına çıkmasını beklemiş. Evine gidiyoruz. Eşi, 'Ben de mağdurum, bizi de bırakıp gitti' diyor' sözleriyle anlatmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TÜİK verilerine göre Türkiye'de BM tanımında 0-17 yaş grubu olarak belirtilen çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı hangi yılda daha fazladır?
- Seçimler ne zaman? 2023 seçimler erkene çekilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda tarihleri açıklayacak mı?
- Hangisini diyen kişi kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve verdiğini söylemiş olur?
- Osmanlı tarihinde, hangi padişahların toplam hükümranlık süresi daha uzundur?
- Formula 1 tarihinin en başarı pilotları arasında yer alan üç kez Formula 1 şampiyonu olan Niki Lauda, kazandığı tüm Grand Prix kupalarını hangisinin ömür boyu bedava olması karşılığında bir benzinciye vermiştir?
- Devletten Kadınlara 1.375 TL ÖDEME! Yüzde 30 arttı! TC kimlik numarasına göre yatıyor! Kim ne kadar alacak? 2023 ZAMLI TABLO ORTAYA ÇIKTI
- 09 Ocak Pazartesi okul var mı, yok mu? Van'da okullar tatil mi edildi? Valilik açıkladı! Eğitime 1 gün ara!
- Polonya'nın başkenti Varşova'da, Vistül Nehri'nde sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır?
- MÜGE ANLI SİNAN Sardoğan itiraf etti mi? Arife Gökçe olayı gelişmeler....
- Kabine Toplantısı 2023 ne zaman, hangi gün? Toplantı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Erken seçim gelecek mi? Kabine gündeminde neler var?
- SÜPER LİG PUAN DURUMU | 08 Ocak Spor Toto Süper Lig maç sonuçları ne oldu? 18. ve 19. hafta fikstürü...
- MEB PERSONEL ALIMI 2023 | MEB 27 branşta memur alımı başvuru şartları neler? KPSS şartı var mı? İşte kontenjan ve alanlar