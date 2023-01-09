4.5 milyonluk vurgunda yakayı ele verdi! 19 yıllık firar bankada sona erdi





OLAYIN GEÇMİŞİ

O dönem çıkan haberlerde de birçok kez yer alan olayda binbir surat dolandırıcı aranıyor başlığı ile duyurulan dolandırıcının sık sık yüz şeklini değiştirdiği öne sürülmüştü. Yine o yıllarda bankanın, dolandırılan mevduat sahiplerine ödeme yapmayacağını duyurması üzerine 39 mağdur genel müdür ve yardımcılarını savcılığa şikayet etmişti. Cumhuriyet Savcılığı'na yapılan suç duyurusuyla ortaya çıkan dolandırıcılık olayı ise iddiaya göre şöyle yaşanmıştı.