Küçükçekmece’de park halindeki 2 minibüs alev alev yandı! Hurda yığınına döndüler

Yangın, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta saat 04.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, park halinde bulunan 34 LAD 834 ve 34 LOM 064 plakalı 2 minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.