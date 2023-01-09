Küçükçekmece’de park halindeki 2 minibüs alev alev yandı! Hurda yığınına döndüler
İstanbul Küçükçekmece’de park halindeki 2 minibüste yangın çıktı. Alevlere teslim olan minibüsler itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda güçlükle söndürüldü. Minibüslerin hurda yığınına döndüğü yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.
Yangın, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta saat 04.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, park halinde bulunan 34 LAD 834 ve 34 LOM 064 plakalı 2 minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın minibüsleri tamamen sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
MİNİBÜSLER HURDA YIĞININA DÖNDÜ
Kısa sürede alevlere teslim olan minibüsler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Minibüsler hurda yığınına dönerken, sahipleri gözyaşlarına hakim olamadı.
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