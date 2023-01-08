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Hangisini diyen kişi kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve verdiğini söylemiş olur?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2023 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
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Hangisini diyen kişi kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve verdiğini söylemiş olur?

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Hangisini diyen kişi kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve verdiğini söylemiş olur?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

"Hangisini diyen kişi kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve verdiğini söylemiş olur?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 08 Ocak Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Hangisini diyen kişi kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve verdiğini söylemiş olur?" sorusunun cevabı...

SORU: Hangisini diyen kişi kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve verdiğini söylemiş olur?

A: Şeftaliler bu yıl çekinmiş

B: Şeftaliler bu yıl ürkmüş

C: Şeftaliler bu yıl tırsmış

D: Şeftaliler bu yıl korkmuş

CEVAP:B

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