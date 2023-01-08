"Hangisini diyen kişi kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve verdiğini söylemiş olur?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 08 Ocak Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Hangisini diyen kişi kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve verdiğini söylemiş olur?" sorusunun cevabı...