ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 30 Ekim Pazar günü sorulan "Osmanlı tarihinde, hangi padişahların toplam hükümranlık süresi daha uzundur?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...