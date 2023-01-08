Osmanlı tarihinde, hangi padişahların toplam hükümranlık süresi daha uzundur?
YAŞAM ahaber.com.tr
"Osmanlı tarihinde, hangi padişahların toplam hükümranlık süresi daha uzundur?” sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki 08 Ocak 2023 tarihinde "Osmanlı tarihinde, hangi padişahların toplam hükümranlık süresi daha uzundur?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 30 Ekim Pazar günü sorulan "Osmanlı tarihinde, hangi padişahların toplam hükümranlık süresi daha uzundur?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...
SORU: Osmanlı tarihinde, hangi padişahların toplam hükümranlık süresi daha uzundur?
A: I. Selim, II. Selim, III. Selim
B: I. Mustafa, II. Mustafa, III. Mustafa
C: I. Ahmet, II. Ahmed, III. Ahmed
D: I. Mahmud, II. Mahmud
CEVAP: D
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangisini diyen kişi kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve verdiğini söylemiş olur?
- Osmanlı tarihinde, hangi padişahların toplam hükümranlık süresi daha uzundur?
- Formula 1 tarihinin en başarı pilotları arasında yer alan üç kez Formula 1 şampiyonu olan Niki Lauda, kazandığı tüm Grand Prix kupalarını hangisinin ömür boyu bedava olması karşılığında bir benzinciye vermiştir?
- Devletten Kadınlara 1.375 TL ÖDEME! Yüzde 30 arttı! TC kimlik numarasına göre yatıyor! Kim ne kadar alacak? 2023 ZAMLI TABLO ORTAYA ÇIKTI
- 09 Ocak Pazartesi okul var mı, yok mu? Van'da okullar tatil mi edildi? Valilik açıkladı! Eğitime 1 gün ara!
- Polonya'nın başkenti Varşova'da, Vistül Nehri'nde sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır?
- MÜGE ANLI SİNAN Sardoğan itiraf etti mi? Arife Gökçe olayı gelişmeler....
- Kabine Toplantısı 2023 ne zaman, hangi gün? Toplantı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Erken seçim gelecek mi? Kabine gündeminde neler var?
- SÜPER LİG PUAN DURUMU | 08 Ocak Spor Toto Süper Lig maç sonuçları ne oldu? 18. ve 19. hafta fikstürü...
- MEB PERSONEL ALIMI 2023 | MEB 27 branşta memur alımı başvuru şartları neler? KPSS şartı var mı? İşte kontenjan ve alanlar
- FB-GS MAÇ SONUCU | FB-GS Derbi maçı kaç kaç bitti? 8 OCAK 2023 Fenerbahçe-Galatasaray Maç özeti
- ATA AÖF final sınavı ne zaman açıklanacak? 2023 ATA AÖF sınav sonuç tarihi belli oldu mu? obs.atauni.edu.tr SONUÇ SORGULAMA!