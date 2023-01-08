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Osmanlı tarihinde, hangi padişahların toplam hükümranlık süresi daha uzundur?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2023 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
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Osmanlı tarihinde, hangi padişahların toplam hükümranlık süresi daha uzundur?

"Osmanlı tarihinde, hangi padişahların toplam hükümranlık süresi daha uzundur?” sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki 08 Ocak 2023 tarihinde "Osmanlı tarihinde, hangi padişahların toplam hükümranlık süresi daha uzundur?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 30 Ekim Pazar günü sorulan "Osmanlı tarihinde, hangi padişahların toplam hükümranlık süresi daha uzundur?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...

SORU: Osmanlı tarihinde, hangi padişahların toplam hükümranlık süresi daha uzundur?

A: I. Selim, II. Selim, III. Selim

B: I. Mustafa, II. Mustafa, III. Mustafa

C: I. Ahmet, II. Ahmed, III. Ahmed

D: I. Mahmud, II. Mahmud

CEVAP: D

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