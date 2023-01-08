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Formula 1 tarihinin en başarı pilotları arasında yer alan üç kez Formula 1 şampiyonu olan Niki Lauda, kazandığı tüm Grand Prix kupalarını hangisinin ömür boyu bedava olması karşılığında bir benzinciye vermiştir?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2023 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
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Formula 1 tarihinin en başarı pilotları arasında yer alan üç kez Formula 1 şampiyonu olan Niki Lauda, kazandığı tüm Grand Prix kupalarını hangisinin ömür boyu bedava olması karşılığında bir benzinciye vermiştir?

Formula 1 tarihinin en başarı pilotları arasında yer alan üç kez Formula 1 şampiyonu olan Niki Lauda, kazandığı tüm Grand Prix kupalarını hangisinin ömür boyu bedava olması karşılığında bir benzinciye vermiştir?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 08 Ocak Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Formula 1 tarihinin en başarı pilotları arasında yer alan üç kez Formula 1 şampiyonu olan Niki Lauda, kazandığı tüm Grand Prix kupalarını hangisinin ömür boyu bedava olması karşılığında bir benzinciye vermiştir?” sorusunun cevabı...

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Formula 1 tarihinin en başarı pilotları arasında yer alan üç kez Formula 1 şampiyonu olan Niki Lauda, kazandığı tüm Grand Prix kupalarını hangisinin ömür boyu bedava olması karşılığında bir benzinciye vermiştir??'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

SORU: Formula 1 tarihinin en başarı pilotları arasında yer alan üç kez Formula 1 şampiyonu olan Niki Lauda, kazandığı tüm Grand Prix kupalarını hangisinin ömür boyu bedava olması karşılığında bir benzinciye vermiştir?

A: Süresiz lastik değişimi

B: Ayda bir araç muayenesi

C: Süresiz oto yıkama

D: Her hafta depoyu fulleme

CEVAP: C

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