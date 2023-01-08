ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Formula 1 tarihinin en başarı pilotları arasında yer alan üç kez Formula 1 şampiyonu olan Niki Lauda, kazandığı tüm Grand Prix kupalarını hangisinin ömür boyu bedava olması karşılığında bir benzinciye vermiştir??'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.