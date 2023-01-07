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İskenderun Limanı'nda batan "Sea Eagle" adlı gemi İzmir'e götürülüyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2023 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
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İskenderun Limanı’nda batan Sea Eagle adlı gemi İzmir’e götürülüyor

İskenderun Limak Port'ta 18 Eylül'de bağlı bulunduğu iskelede battıktan sonra su yüzeyine çıkarılan kargo gemisi, römorkörler yardımıyla İzmir'e götürülüyor.

Yüzer duruma getirilen Togo bayraklı 3 bin 120 grostonluk "Sea Eagle" adlı kargo gemisinin İzmir'e götürülmesi için yapılan çalışmalar tamamlandı.

Römorkör yardımıyla yola çıkarılan geminin hava şartları elverişli olması durumunda 3-4 güne Aliağa'da olması planlanıyor.

İskenderun Limak Port'ta, 18 Eylül 2022'de yükleme için yanaştığı iskelede yan yatan gemi su alıp batmış, denize düşen konteynerler çıkarılmış, gemideki 63 ton yakıt da tahliye edilmişti.

Yapılan çalışmaların ardından gemi 2 Ocak'ta su yüzüne çıkarılmıştı.

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