Kuzey Marmara’da alkollü sürücü dehşet saçtı

Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü B.M.A ile yolcular A.A, H.A, A.N.V'ye ardından da diğer otomobilde sürücüsü B.S ve İ.Ö'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaza neticesinde yaralanan 6 şahıs ambulansa alınarak çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede 34 EDS 5601 plakalı otomobilde bulunan 4 kişinin yabancı uyruklu ve alkollü olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.