Et yüklü kamyon kağıt gibi ezildi! D-100'de istinat duvarı kabusu
Sakarya-Kocaeli il sınırında meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan et yüklü kamyon istinat duvarına çarptı. Adeta kağıt gibi ezilen kamyon içerisinde bulunan 2 kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kontrolden çıkan araç, istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle adeta kağıt gibi ezilen kamyon sürücüsü Serhat Y. ile yanında yolcu olarak bulunan B.T. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya ve Kocaeli'den çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerce yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen kamyonun kasasında bulunan etler ise yola savruldu.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları esnasında trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Yaralanan B.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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