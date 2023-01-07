Et yüklü kamyon kağıt gibi ezildi! D-100’de istinat duvarı kabusu

Kontrolden çıkan araç, istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle adeta kağıt gibi ezilen kamyon sürücüsü Serhat Y. ile yanında yolcu olarak bulunan B.T. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya ve Kocaeli'den çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.