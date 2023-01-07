07 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da evlat dehşeti! Oğlunun yumrukla vurup yere düşürdüğü baba hayatını kaybetti

Antalya’da evlat dehşeti! Oğlunun yumrukla vurup yere düşürdüğü baba hayatını kaybetti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.01.2023 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
ABONE OL
Antalya’da evlat dehşeti! Oğlunun yumrukla vurup yere düşürdüğü baba hayatını kaybetti

Antalya'da eve alkollü gelen oğlu tarafından darp edilerek ağır yaralanan 61 yaşındaki baba, tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Baba ile oğlu ayırmaya çalışan anne ise kolundan bıçakla yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 28 yaşındaki Mehmet E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan olay, 3 Ocak günü gece 23.00 sularında Çakış Mahallesi Yeniköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki ehmet E. isimli genç, eve alkollü geldiği gerekçesiyle babasıyla tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Mehmet E.'nin babası Ömer E.'ye ekmek bıçağıyla saldırması üzerine araya giren anne R.E. kolundan bıçak darbesiyle yaralandı. Oğlunun yumruk darbesiyle yere düşen baba Ömer E. ise başını yere çarparak ağır yaralandı.

R.Ö. ve Ömer E., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 61 yaşındaki Ömer E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Mehmet E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA