Antalya’da evlat dehşeti! Oğlunun yumrukla vurup yere düşürdüğü baba hayatını kaybetti

R.Ö. ve Ömer E., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 61 yaşındaki Ömer E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.