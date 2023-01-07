Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TAKVİM NETLEŞTİ! 2023 Green Card çekilişi hangi tarihte yapılacak?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından her yıl gerçekleştirilen Green Card başvuruları 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı. 2024 Green Card çekiliş takvimi netleşirken, gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. Green Card sahibi olmak isteyen vatandaşlar, çekilişin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Green Card çekilişi hangi tarihte yapılacak? İşte ayrıntılar...
Green Card başvuru sonuçları, yeni yılın ilk günlerinde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Green Card sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 2024 çekilişi için başvurularını gerçekleştirdi. 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihlerinde alınan başvuruların ardından sıra çekiliş aşamasına geçti. 2023 yılında gerçekleştirilecek çekilişin tarihi belli oldu. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Green Card çekilişi hangi tarihte yapılacak? İşte tüm detaylar...
GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Green Card çekiliş sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.
PASAPORT ZORUNLULUĞU VAR MI?
Bu sene pasaport zorunluluğu kaldırıldı. Başvuru yapabilmek için pasaportun olmasına gerek kalmadı.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.
Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.
Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.
Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.
Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.
Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.
GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.
1. http://dvlottery.state.gov/ESC adresine girin.
2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.
3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.
4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.
5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)
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