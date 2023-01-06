Vatandaşın ev arama kriteri değişti! Dikkat çeken sokak köpeği detayı
Adana’da ev arayan vatandaşlar, emlakçılara ‘sokak köpeklerinin olmadığı bölgede olsun’ talebiyle gitmeye başladı. Talep karşısında şaşkın olduklarını söyleyen Adana Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Rabia Ülkü Uçar, "Son zamanlarda kontrolden çıktı. Belediyelere çok ciddi işler düşüyor. 27 yıldır emlak sektöründeyim ilk defa böyle bir taleple karşılaşıyorum" dedi.
Adana'da ev kiralamak veya satın almak isteyen vatandaşlar emlakçılara müracaat ettiklerinde 'sokak köpeklerinin olmadığı bölgede olsun' talebiyle gitmeye başladı. Duruma şaşıran emlakçılar ev satışı yaparken sıkıntı yaşamaya başladıklarını, çeteleşmiş şekilde dolaşan sokak köpeklerinin de tehlike oluşturduğunu söyledi.
Emlakçı İsmail Serttaş, son dönemlerde daire kiralamak veya satın almak isteyen vatandaşların sokakta başıboş gezen sokak köpeklerinden çok mustarip olduğunu kaydederek, "Bu sorun Adana'nın hemen hemen her yerinde var. Sarıçam'da da var. Bugün Adana'nın en lüks yerlerinde Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'nda bile var. Başıboş hayvanlar 10-15 tane çeteleşmiş şekilde dolaşıyorlar. Bu da bizim ev satışı yapmamızda ciddi anlamda sorunlar oluşturuyor. Daha önce evin metrekaresini, bölgesini soruyorlardı şimdi 'başıboş hayvan var mı' diye soruyorlar. İlk başta anlam vermedik bu nedenden dolayı ev mi alınmaz falan dedik ama empati yapınca hak vermeye başladık" diye konuştu.
"EV BAKTIĞIMIZ BÖLGEDE 15 TANE KÖPEK SALDIRACAK ARAÇ VEYA İNSAN ARIYOR"
Sokak köpeklerinin olmadığı bölgede ev arayan Alper Alpay, "Ben hayvansever bir insan olarak kendimde köpek besliyorum. Ama alacağım evin etrafında 10-15 tane saldırgan köpek görmek küçük bir çocuğumuz olduğu için bizi tedirgin ettiğinden vazgeçtik. Yeni kriterimiz başıboş ve tehlikeli hayvan olmasın beklentimiz bu. Ev arayışımız hala devam ediyor, henüz bulamadık. Ev baktığımız bölgede 15 tane köpek sürekli hareket halinde saldıracak bir araç veya insan arıyorlar. Güzelyalı'da durum bu. Mahalleli de çok şikayetçi, yürüyüş yapamayan amcalar, teyzeler var. Belediye ve yetkililer duruma olaya el atmalılar" şeklinde konuştu.
Adana Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Rabia Ülkü Uçar da son günlerde başıboş köpeklere sokaklarda çok sık rastlanıldığını ifade ederek, "Köpekler belirli bölgelerde çok fazla. Aileler artık bizleri 'çok sokak köpeğinin olmadığı bölgede olsun' diye aramaya başladılar. Bu yüzden evini satmak isteyenler var. Aralık ayı içerisinde bize çok fazla müracaat oldu. 'Sokak köpeklerinin yoğun olmadığı bölgede ev bakalım' diyorlar. Ben de bir hayvanseverim ama artık son zamanlarda gerçekten kontrolden çıktı. Burada belediyelere çok ciddi işler düşüyor. 27 yıldır emlak sektöründeyim ilk defa böyle bir taleple karşılaşıyorum" dedi.
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