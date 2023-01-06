İstanbul’un göbeğinde dehşete düşüren olay! Genç kadın kanlar içinde kaldı
İstanbul’da kırmızı ışıkta duran Çiğdem Tunç ve nişanlısı cam silici çetenin saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan genç kadın neye uğradığını şaşırdı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Ünlü isimlere peruk yapan Çiğdem Tunç ve nişanlısı aracıyla seyir halindeydi. Kırımızı ışık yandı ve durduklarında aracın başına bir cam silici geldi. Hemen camı silmeye başladı.
SALDIRIP KÜFÜR ETTİ
Çiğdem Tunç aracın camını silmesini istemedi. Bunun üzerine silici bir anda öfkelenip elindekilerle araca vurup hem de küfürler etti. Küfürler artınca genç kadının nişanlısı araçtan indi siliciler ona da saldırdı.
Sabah'ın haberine göre, nişanlısının saldırganlardan ayırmak için araya giren Çiğdem Tunç'ta yüzüne yumruk aldı. Kaşı kanamaya başladı.
Çiğdem Tunç: "Gerçekten korkunçtu. Sadece aracın camını sildirmek istemedim. Hemen küfürler hakaretler etmeye başladılar. Nişanlım inince onu darp ettiler. Bende ayırmak için indim bana da yumruk attı" dedi.
Konuyla ilgili çalışma başlatan polis saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin olaydan da kısa bir süre önce gözaltına alınıp 617 lira cezai işlem yapıldığı öğrenildi.
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