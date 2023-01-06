İstanbul’un göbeğinde dehşete düşüren olay! Genç kadın kanlar içinde kaldı

SALDIRIP KÜFÜR ETTİ

Çiğdem Tunç aracın camını silmesini istemedi. Bunun üzerine silici bir anda öfkelenip elindekilerle araca vurup hem de küfürler etti. Küfürler artınca genç kadının nişanlısı araçtan indi siliciler ona da saldırdı.