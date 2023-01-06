Bostancı Dudullu metro durakları neler? Hangi metro ağları ile bağlantısı var? M8 metro saatleri ve güzergahı

Bostancı-Dudullu metro istasyonu Anadolu yakasında hizmet vererek, Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinin arasında çalışacak. Vatandaşlar arama motorlarında "Bostancı Dudullu metro durakları neler?", "Hangi metro ağları ile bağlantısı var?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte M8 metro saatleri ve güzergahı...