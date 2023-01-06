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Bostancı Dudullu metro durakları neler? Hangi metro ağları ile bağlantısı var? M8 metro saatleri ve güzergahı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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Bostancı Dudullu metro durakları neler? Hangi metro ağları ile bağlantısı var? M8 metro saatleri ve güzergahı

Bostancı Dudullu metro duraklarının neler olduğu merak konusu oldu. Bugün içerisinde açılması planlanan M8 Bostancı-Dudullu metro ile ilgili detaylar merak ediliyor. 13 durağı bulunan Bostancı Dudullu metro istasyonun toplam seferleri ise 21 dakika sürüyor. Peki Bostancı Dudullu metro durakları neler? Hangi metro ağları ile bağlantısı var?

Bostancı-Dudullu metro istasyonu Anadolu yakasında hizmet vererek, Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinin arasında çalışacak. Vatandaşlar arama motorlarında "Bostancı Dudullu metro durakları neler?", "Hangi metro ağları ile bağlantısı var?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte M8 metro saatleri ve güzergahı...

BOSTANCI-DUDULLU METRO DURAKLARI

Uzunluğu 14,3 kilometre olan Bostancı-Dudullu metro durakları şu şekilde:

*Bostancı,

*Emin Ali Paşa,

*Ayşe Kadın,

*Kozyatağı,

*Küçükbakkalköy,

*İçerenköy,

*Kayışdağı,

*Mevlana,

*İmes,

*Modoko-Keyap,

*Huzur,

*Parseller

SEFER SAATLERİ NASIL OLACAK?

Bostancı Dudullu metro saatleri sabah 06.00 ile 00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

HANGİ METRO AĞLARI İLE BAĞLI?

Dudullu istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı

Kozyatağı istasyonunda M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı

İMES istasyonunda Söğütlüçeşme-Yenidoğan metro hattı

Bostancı istasyonunda ise Marmaray ve deniz yolları ile aktarması bulunmaktadır.

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