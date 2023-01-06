Bostancı Dudullu metro durakları neler? Hangi metro ağları ile bağlantısı var? M8 metro saatleri ve güzergahı
Bostancı Dudullu metro duraklarının neler olduğu merak konusu oldu. Bugün içerisinde açılması planlanan M8 Bostancı-Dudullu metro ile ilgili detaylar merak ediliyor. 13 durağı bulunan Bostancı Dudullu metro istasyonun toplam seferleri ise 21 dakika sürüyor. Peki Bostancı Dudullu metro durakları neler? Hangi metro ağları ile bağlantısı var?
Bostancı-Dudullu metro istasyonu Anadolu yakasında hizmet vererek, Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinin arasında çalışacak. Vatandaşlar arama motorlarında "Bostancı Dudullu metro durakları neler?", "Hangi metro ağları ile bağlantısı var?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte M8 metro saatleri ve güzergahı...
BOSTANCI-DUDULLU METRO DURAKLARI
Uzunluğu 14,3 kilometre olan Bostancı-Dudullu metro durakları şu şekilde:
*Bostancı,
*Emin Ali Paşa,
*Ayşe Kadın,
*Kozyatağı,
*Küçükbakkalköy,
*İçerenköy,
*Kayışdağı,
*Mevlana,
*İmes,
*Modoko-Keyap,
*Huzur,
*Parseller
SEFER SAATLERİ NASIL OLACAK?
Bostancı Dudullu metro saatleri sabah 06.00 ile 00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
HANGİ METRO AĞLARI İLE BAĞLI?
Dudullu istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı
Kozyatağı istasyonunda M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı
İMES istasyonunda Söğütlüçeşme-Yenidoğan metro hattı
Bostancı istasyonunda ise Marmaray ve deniz yolları ile aktarması bulunmaktadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, zamlandı mı 2023? Ziraat Bankası Ocak ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? 0, 2,4,6 ile bitenler...
- Bostancı Dudullu metro durakları neler? Hangi metro ağları ile bağlantısı var? M8 metro saatleri ve güzergahı
- Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar? Yeni yıl tazminat HESAPLAMA! 10 yıl çalışan ne kadar tazminat alacak?
- TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ve Çatalca kura çekim tarihi açıklandı mı?
- Emekli Ocak ayında kanatlanacak! 10 bin TL + zamlı maaş ödemesi! SSK, 4B, EYT'li için tablo güncellendi! QNB Finansbank, Denizbank, TEB...
- Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Ocak zammı ile hesaplara kaç TL geçecek?
- Evde bakım maaşı zamlı yattı mı? 2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak ayı evde bakım parası yatan iller hangileri?
- İŞKUR Ocak ayı TYP alımları başladı mı, ne zaman? İŞKUR TYP okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı başvuru şartları neler?
- TELEFON ALACAKLAR DİKKAT! Ayda 1000 TL'ye telefon İMKANI! BDDK yeni düzenlemeyi açıkladı! 12 bin TL altı telefonlar... 3-12 ay vade...
- TAM KADRO AÇIKLANDI! Survivor 2023 ne zaman başlıyor? Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler yarışmacıları kimler?
- SGK'dan 0 faizli konut kredisi fırsatı! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında maaş alanlar dikkat! TOKİ, Ziraat Bankası ve Halkbank...
- AÖL sınav sonuçları SORGULAMA EKRANI! 2022-2023 1. dönem Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı!