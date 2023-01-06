İstanbul’da siber dolandırıcılık operasyonu! 15 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bilişim sistemleriyle banka veya kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari durumda olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.