İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu! 15 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bilişim sistemleriyle banka ve kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da bilişim sistemleriyle banka ve kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüphelilere yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bilişim sistemleriyle banka veya kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari durumda olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan toplam 15 kişinin kaldıkları adresler belirlendi. Ekipler, tespit edilen adreslere yaptıkları operasyonlarda 15 şüpheliyi gözaltına aldı.
Haklarında 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 1 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli Ocak ayında kanatlanacak! 10 bin TL + zamlı maaş ödemesi! SSK, 4B, EYT'li için tablo güncellendi! QNB Finansbank, Denizbank, TEB...
- Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Ocak zammı ile hesaplara kaç TL geçecek?
- Evde bakım maaşı zamlı yattı mı? 2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak ayı evde bakım parası yatan iller hangileri?
- İŞKUR Ocak ayı TYP alımları başladı mı, ne zaman? İŞKUR TYP okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı başvuru şartları neler?
- TELEFON ALACAKLAR DİKKAT! Ayda 1000 TL'ye telefon İMKANI! BDDK yeni düzenlemeyi açıkladı! 12 bin TL altı telefonlar... 3-12 ay vade...
- TAM KADRO AÇIKLANDI! Survivor 2023 ne zaman başlıyor? Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler yarışmacıları kimler?
- SGK'dan 0 faizli konut kredisi fırsatı! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında maaş alanlar dikkat! TOKİ, Ziraat Bankası ve Halkbank...
- AÖL sınav sonuçları SORGULAMA EKRANI! 2022-2023 1. dönem Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı!
- Yeni Evim Projesi ne zaman başlayacak? Orta Gelirli Konut Kredi şartları neler? Hangi bankalar kredi veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank...
- Emekli ve memur maaşlarına 3600 etkisi! Detaylar belli oldu! 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Hemşire, öğretmen, polis...
- EYT'liler 2023'te bayram edecek! 5 ayrı kazanç cepleri dolduracak! Çift maaş, promosyon, ikramiye, kıdem tazminatı...
- Osmaniye TOKİ KURA SONUÇLARI | TOKİ Osmaniye 1.552 konut KURA CANLI İZLE! Merkez, Kadirli, Bahçe, Düziçi, Toprakkale, Sumbas NİHAİ İSİM LİSTESİ