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Ayvalık açıklarındaki göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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Ayvalık açıklarındaki göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmeler karaya çıkarıldıktan sonra Göç İdaresi yetkililerine teslim edildiler.

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