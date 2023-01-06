Aydın’da akılalmaz olay! “Gelin erkek çıktı” iddiası ortalığı karıştırdı
Aydın’da bir erkekle düğün yaparak evlenen kişinin kadın değil erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Şoke eden gerçek karakolda ortaya çıkınca evlenen ikili ilçeyi terk etti. İşte ayrıntılar...
Aydın'da yaşanan olay, Karacasu ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eşi ile yaşadığı anlaşmazlık sebebiyle bir süredir ayrı yaşayan C.B. isimli adam, salon tutarak yeni eşi olacak kişi ile düğün yaptı. Damadın yakınlarının katıldığı düğünde iddiaya göre damat eski eşinden resmen boşanmadığı için nikah merasimi yapılmadı.
İddiaya göre, düğün sonrası bir meseleden dolayı tartışıp birbirinden şikayetçi olan aile, karakolda kadın ismi ile tanıdıkları gelinin resmiyetteki ismi erkek çıkınca şaşkına döndü.
Gelinlik giyip Karacasulu adamla evlenen şahsın kadın değil erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. İddialar üzerine düğün yapan damat C.B. ile erkek olduğu halde gelinlik giyip C.B. ile evlendiği ileri sürülen İ. takma adlı M.K.'nin ilçeden ayrılıp izlerini kaybettirdiği öğrenildi.
C.B. ile İ. takma adıyla tanınan çiftin sosyal medyada paylaşılan düğün fotoğrafı ve videolar en çok ilgi çeken paylaşımlar arasında yer aldı.
"SEVİYORUM KİME NE" ŞARKISI İLE OYNADILAR
İkilinin paylaşımında, Karacasu Belediyesi Düğün Salonu'nda yaptıkları düğünde, İzmirli olarak tanınan ve gelinlik giyen İ. takma adlı M.K. ile damat C.B.'nin yaptıkları düğünde İbrahim Tatlıses'in 'Seviyorum kime ne. O yar benim kime ne' türküsü ile davetlilerin önünde oynadıkları görüldü.
İkilinin düğünden sonra ortak kullandıkları sosyal medya hesaplarından düğün fotoğrafları ile videoları paylaştıkları görüldü.
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