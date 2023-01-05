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Denizli’de ikizlere hamile Hatice’yi boğarak öldürmüştü! Cani eş için ağırlaştırılmış müebbet talebi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
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Denizli’de ikizlere hamile Hatice’yi boğarak öldürmüştü! Cani eş için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Denizli'de, 2 çocuk annesi olan ve karnındaki ikiz bebeklere 5 aylık hamile 43 yaşındaki Hatice Çaltı, evinin banyosunda ölü bulunmuştu. Hatice’yi boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan eşi Ramazan Çaltı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Çaltı'dan başka kimsenin olay günü eve girip çıkmadığının belirlendiğine yer verildi.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan, 2 çocuk annesi ve ikiz bebeklerine 5 aylık hamile olan Hatice Çaltı'dan haber alamayan yakınları, 11 Mayıs'ta, erken doğum yapabileceğini düşünerek durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileriyle eve gelip, odaları kontrol eden polis, Çaltı'yı banyonun küvetinde çıplak ve hareketsiz buldu.

Başından yaralı Çaltı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda kesici ve delici alet yarası bulunmayan Çaltı'nın, ilk belirlemelere göre, kalp krizinden ölmüş olabileceği değerlendirildi. Savcının incelemesinin ardından Çaltı'nın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopside Çaltı'nın boğazında morluklar ve parmak izleri, kollarında boğuşmadan kaynaklanan çizikler tespit edilince boğazı sıkılarak öldürüldüğü belirlendi. Polis gözaltına aldığında çelişkili ifadeler veren ve kollarında tırnak izleri saptanan eşi Ramazan Çaltı, önce nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ardından savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alınıp tutuklandı.

KAMERA KAYITLARI İFADESİYLE ÇELİŞTİ

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Cezaevinde tutuklu bulunan Ramazan Çaltı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Çaltı'nın, hamile eşini banyoda elleriyle boğarak öldürdüğü delillerle ortaya konuldu. İddianamede Çaltı'nın, polisteki ifadesine yer verilirken, cinayet suçunu kabul etmediği, eşiyle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrıldığını, karısının öldüğünü çalışmak için gittiği tarlada öğle saatlerinde kendisini arayan kişiden öğrendiğini ileri sürdüğü kaydedildi. Ancak soruşturma kapsamında, Çaltı'nın eşini öldürdüğü, iş yerleri ile çevreden alınan güvenlik kamera kayıtları ve çelişkili ifadeleriyle belirlendi.

EVE BAŞKA BİRİ GİRMEMİŞ

Ramazan Çaltı'nın evden ayrıldığı sırada ve gittiği iş yerindeki kamera kayıtlarında üzerinin ıslak olduğu görüldü. Çaltı'nın ıslak halde eve birkaç kez girip çıktığı, kolunda bulunan kızarıklığın da eşini öldürdüğü sırada meydana geldiğinin belirlediği iddianamede yer aldı. Olay günü eve başka birinin girip çıkmadığının da kamera görüntüleriyle tespit edildiği vurgulandı.

Ramazan Çaltı'nın yargılanmasına, ilerleyen günlerde Denizli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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