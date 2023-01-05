Almanlar "petrol yok" diyerek kapatmıştı! 60 yıl sonra sondaj çağrısı

PETROL OLDUĞUNA İNANIYORLAR

Köy sakinlerinden Durmuş Sağır, sondaj vurulan yerden katrana benzer bir sıvı çıktığını söyleyerek, "Bizim çocukluk yıllarımızda, 1964-1965 yıllarında Almanya'dan gelen bir ekip burada sondaj yaptılar. Burada 15 gün bir çalışma oldu. Çocukken bizi buraya yaklaştırmadılar, 'Üzerinize katran sıçrar' diye. Buradan siyah bir şeyler çıkardılar. Güneye doğru çalışmaları devam etti ve Hacımirza köyünde son buldu. Daha sonra buraya kamyonlarla malzeme getirerek kapattılar burayı. Burada çıkardıkları ve bize katran dedikleri siyah şeyi biz gördük. Burada bizce petrol var. Ağustos sıcaklıkları olduğu zaman suyun yüzeyi bildiğimiz renkli yağ olarak atar ve hayvanların çoğu o otları yemez. Buranın devamı mı bilmiyoruz. Burada kesin petrol var diye bir şey demiyoruz ama buranın boş olmadığını biliyoruz. Devletimiz gelip burada bilimsel bir inceleme yaparsa belki topluma bir faydası olur. Doğuda petrolümüz çıkıyor, biz de burada çıksın istiyoruz. Yetkililerimizden buranın incelenmesini istiyoruz" dedi.

"BURADA PETROL OLUP OLMADIĞINI SONDAJI YAPANLAR BİLİYOR"

Köy sakinlerinden Ali Sağır, sondajı yapanların petrol olup olmadığını bildiklerini ifade ederek, "Burayı zamanında eştiler ve katran gibi bir şey çıktı. Petrol var diye eştiler, siyah bir şey çıktı. Bizi bu bölgeye yaklaştırmadılar ve sondaj vurdular. Daha sonrasında kapattılar burayı. Burada petrol olup olmadığını sondajı yapanlar biliyor. Biz buradan petrol çıkmasını istiyoruz. Gelip araştırsınlar, buradan petrol çıkar. 1964 yılında buradan bir şey çıktığını söylediler ama biz ne çıktığını bilinmiyoruz" diye konuştu.