Dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler! Veliler dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı

"BURS DEĞİL, KİRALAMA ÜCRETİ ÖDÜYORLAR"

Dolandırıcıların sanal ödeme olan "Paparaya" uygulamasına yönlendirerek öğrencilerden hesap açmalarını, bu hesap bilgilerini de şifre ile birlikte istediklerini belirten Öğe, öğrencilerin açılan hesaplarda zaten bir para olmadığı için şifreyi dernek yöneticilerine gönderdiğini kaydetti. Öğe, "Dernek yöneticileri ise günün sonunda bu öğrencilere gerçekten bir ödeme yapıyorlar. Ama bu yaptıkları ödeme burs ödemesi değil, hesaplarının kiralanma ödemesi. Bu hesapları sanal korsan bahis sitelerinde kullanarak, ileriki süreçte devlet bunu tespit ettiği zaman bu kez öğrenciler tehlike altına girerek sanal bahis oynamış gibi yargılanmaya başlayacaklar. Ya da bu hesapları sosyal medya üzerinden dolandırıcılıkta kullanarak öğrencilerin hesaplarına para akışı sağlıyorlar" şeklinde konuştu.