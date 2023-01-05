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Gaziantep’te feci kaza! Öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
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Gaziantep’te feci kaza! Öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep-Kilis karayolunda öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep-Kilis karayolu Beşgöz kavşağında bir öğrenci servisi, bir araçla çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre araçtan savrulan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, çoğunluğu yabancı uyruklu 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

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