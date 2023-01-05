'Amansız elli' soğukları geliyor ❄️ Uzmanlar İstanbul için o tarihi işaret etti | Güzün yağmur çok yağarsa kış uzun geçer | Meteoroloji uyardı
Kafkaslar üzerinden soğuk ve yağışlı hava gelirken bazı illere lapa lapa kar yağacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika uyarısında soğuk hava ve kar yağışına dikkat çekildi. Meteoroloji birçok ile kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunurken, uzmanlar İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusuna yanıt verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de son 52 yılın en sıcak Aralık ayı yaşandı.
Meteoroloji uzmanları Türkiye'nin Ocak ayında yeni bir soğuk hava dalgasının yurda giriş yapacağını belirtti.
METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda "Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği belirtildi.
AMANSIZ ELLİ SOĞUKLARI GELİYOR
Yüksek Meteoroloji Mühendisi Ahmet Köse, Türkiye'de gelecek haftadan itibaren "amansız elli" soğuklarının yaşanacağını bildirdi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yayın Kurulu Başkanı ve Haliç Üniversitesinde öğretim görevlisi de olan Köse, halk arasında "kara kış" olarak bilinen, eskilerin "amansız elli" adını verdikleri soğuk havalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Havanın gelecek günlerde hızla soğuyacağını ve "kara kış"ın yaşanacağını belirten Köse, soğuğa karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Köse, başladığı günden itibaren şiddeti artacak bu havaların, adını "amansız" kelimesinden aldığına dikkati çekerek, "Amansız kelimesi mana olarak 'aman vermez, acımasız, cana kıyıcı, hoşgörüsüz, gaddar, zalim' olarak geçmektedir. Anlamından da anlaşılacağı üzere bu soğuklar, uzun soluklu 50 gün sürdüğü ve aman vermediği için atalarımız bu ismi vermişlerdir." diye konuştu.
"11 OCAK'TAN İTİBAREN YAŞANMAYA BAŞLAYACAK"
Normal şartlarda söz konusu soğukların 4 Ocak'ta başladığını fakat bu yıl tarihlerin "omega blokajı" nedeniyle yaşanan yüksek basınçtan etkilendiğini anlatan Köse, "Bu sene amansız elli soğukları yurdumuzda bir hafta sapmayla 11 Ocak'tan itibaren yaşanmaya başlayacak. Soğukların aralıksız devam etmesi yüzünden, bu günlere 'amansız elli' denmiştir. 10 gün kara kışın sonunda, 31 gün zemheride, 9 gün gücüğün başında, toplam 50 gündür." dedi.
Diğer dönemlerde yaşanan soğukların genelde fırtınayla birlikte birkaç gün veya hafta devam edip, yerini ılık havaya bıraktığını aktaran Köse, "amansız elli" soğuklarının ise çok daha uzun sürdüğünü, şiddetli ve sert geçtiğini ifade etti.
"BU DURUMDA BU KIŞ KISA SÜRECEK"
ABD, Japonya, Filipinler, Meksika gibi okyanusa kıyısı bulunan ülkelerde görülen tayfunlara farklı isimlerin verildiğine işaret eden Köse, o ülkelerde bu isimlerin her yıl değiştiğine değinerek şunları kaydetti:
"Tayfunlara isim verme fikri çok eskilere dayanmıyor. İlk olarak 19. yüzyılın sonlarına doğru Avustralyalı bir meteorolog, tayfunlara kadın isimleri vermeye başladı. Bu fikri benimseyen Amerika Ulusal Tayfun Merkezi, 1953 yılından itibaren uygulamayı resmen yürürlüğe koydu.
Atalarımız ise uzun yıllar yaptıkları gözlemler ile sayılı fırtına ve günlere hafızalarda kalacak, o fırtınayı nitelendiren isimler vermişlerdir. Örneğin eylül ayının son haftasında kestanelerin ağaçtan dökülmesine neden olduğu için 'kestane karası fırtınası' ismini vermişlerdir. Zira kestane dikenli bir meyvedir, toplaması zor ve zahmetlidir. Eylülün son haftası genelde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve fırtına ile birlikte ani sıcaklık düşüşünün ardından dökülen kestaneler nedeniyle 'kestane karası fırtınası' adını almıştır. Benzer durum, amansız elli için de geçerlidir."
Köse, eski kuşaklarda "Güzün yağmur çok yağarsa kış uzun geçer" inanışının hakim olduğunu dile getirerek, "Atalarımızın bu tahminine göre, geçen güz neredeyse yağmur yağmadı. Bu durumda bu kış kısa sürecek. Bu tahmini bir yere not alıp, tutup tutmayacağını hep birlikte yaşayarak görelim." ifadesini kullandı.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? TARİH VERİLDİTürkiye'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Beklenen yağışların henüz görülmemesiyle gözler ileri tarihlere çevrildi. Uzmanlar, soğuk havaların Ocak ayının 15'inden sonra İstanbul ve bazı bölgelerde etkisini gösterebileceğini düşünüyor.
Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Beklenen soğuk havaların ülke genelinde henüz görülmemesiyle gözler ileri tarihlere çevrildi. Uzmanlar Aralık ve Ocak ayının ilk haftasında mevsim normallerinin üzerinde seyreden soğuk havaların, Ocak ayı ortalarında etkisini artıracağını düşünüyor.
Ocak ayının 15'inden sonra İstanbul ve bazı bölgelerde soğuk havaların etkili olabileceğini aktaran uzmanlar, 'kara kış' diye tabir edilen soğukların henüz görünürde olmadığını söyledi. Uzmanlar, ayın ortalarından sonra Marmara, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışının görülmesini beklediklerini kaydetti.
İklim değişikliği de küresel sorunlar listesinde yer alırken, buna bağlı olarak mevsim normallerinin dışında hava olayları da yaşanmaya devam ediyor. Ani ve anormal yağışlar, aşırı sıcaklıklar tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkiliyor. Türkiye, sonbahar mevsiminde hemen hemen hiç yağış almadı. Kış mevsiminin ilk aylarında da kurak bir soğuk etkisini sürdürdü. Öte yandan Avrupa'da da mevsim normallerinin üzerinde bir hava sıcaklığı devam ediyor. Polonya, Danimarka ve Çekya'nın da olduğu 8 ülkede en sıcak Ocak ayının yaşandığı açıklanmıştı.
"ARALIK AYI MAALESEF KIŞ MEVSİMİNİN İLK AYI OLMASINA RAĞMEN KURAK GEÇTİ"
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sonbahar aylarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini aktaran Özdemir, "Hemen hemen bu aylarda hiç yağış almadık. Aralık ayı maalesef kış mevsiminin ilk ayı olmasına rağmen kurak geçti. Mevsim normallerinin ortalama 8 derece üzerinde bir sıcaklık ile seyretti. Ocak ayının ilk haftası da bu şekilde geçiyor. Bu durum hem İstanbul hem de Anadolu için de geçerli" ifadelerini kullandı.
"AKDENİZ'E SALI GÜNÜ KUVVETLİ BİR ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ GELİYOR"
Yüksek basıncın etkisiyle sis, buzlanma ve kuru soğuk gibi olayların olduğunu belirten Özdemir, "Önümüzdeki günlerde bu olaylar etkisini sürdürecek ancak bugün itibariyle alçak basınç sisteminin Karadeniz kıyılarında görüldüğünü söyleyebiliriz. Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri yağış alabilir. Akdeniz'e Salı günü kuvvetli bir alçak basınç sistemi geliyor" dedi.
"İÇ ANADOLU, DOĞU ANADOLU VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI OLACAK"
Kar yağışının İstanbul ve Marmara bölgesinde şu anlık görünmediğinin altını çizen Özdemir, "İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı olacaktır. Şu anlık kuvvetli bir kar yağışının görünmediğini söyleyebiliriz" diye konuştu.
"ÇOK UZUN BİR SÜRE DEVAM EDECEK BİR SOĞUK HAVA DALGASI GÖRÜNMÜYOR"
Kış mevsimiyle birlikte havaların soğumaya başladığını kaydeden Özdemir, "Amansız bir soğuk olayı şu anda görünmüyor. Ancak Ocak ayının 15'inden sonra soğuk bir hava dalgası kendisini gösterecektir. Belki bu tarihlerde İstanbul'da kar yağışı alabiliriz. Ancak çok büyük bir soğuk kütlesi şu anlık görünmüyor. Tabii Ukrayna ve Sibirya üzerinden alçak basınç sisteminin değişikliğe uğraması durumunda tüm bu senaryolar değişebilir ve kar yağışı gelebilir. Ama çok uzun bir süre devam edecek bir soğuk hava dalgası görünmüyor" açıklamalarında bulundu.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU YAYINLANDI
Yurda giriş yapan soğuk hava dalgasının 4 gün etkili olması beklenirken, Meteoroloji 5 günlük raporu yayınladı. 5 günlük raporda yağışların etkili olacağı belirtildi.
6 OCAK CUMA
7 OCAK CUMARTESİ
8 OCAK PAZAR
9 OCAK PAZARTESİ
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla Doğu Akdeniz'in parçalı çok bulutlu, Akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı çok bulutlu akşam saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN °C, 19°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu ve yüksekleri karlakarışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu ve yüksekleri karlakarışık yağmurlu
KAYSERİ °C, 9°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu ve yüksekleri karlakarışık yağmurlu
KONYA °C, 7°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri kar yağışlı
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
TOKAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Bitlis, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AĞRI °C, 5°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı
MALATYA °C, 5°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu
VAN °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
SİİRT °C, 8°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
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