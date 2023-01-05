Antalya’da muz yüklü kamyonette patlama! Ortalık savaş alanı gibi

Patlamanın fen lisesinde olduğuna dair yanlış haberlerin yazıldığını belirten Üçüncü, "Patlamanın, okulumuzla fen lisesiyle herhangi bir alakası yok. Bu yönde bazı haberler yapılmış, kesinlikle yanlış. Patlamanın nedeni net değil ama klima sistemi üzerinden olabilir diye düşünülüyor. Allah'a şükür ölü ya da yaralı yok. İlçemize geçmiş olsun." diye konuştu.

